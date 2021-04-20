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  3. Rusya'dan uzay hamlesi! Kendi uzay istasyonunu kuruyor

Rusya'dan uzay hamlesi! Kendi uzay istasyonunu kuruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in duyurusu sonrasında Rusya tarafından açıklama yapıldı. Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay istasyonu kurmaya başladıklarını belirterek ilk görüntüleri paylaştı.

Rusya'dan uzay hamlesi! Kendi uzay istasyonunu kuruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta bir toplantıda kendi uzay istasyonlarını kurabileceklerini duyurmasından sonra Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) açıklama geldi. Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, sosyal medya hesabı üzerinden uzay istasyonu kurmaya başladıklarını belirterek hazırlıklara yönelik görüntüler paylaştı. Rogozin, "Yeni Rus uzay istasyonu için ilk modül çalışmaya başladı" ifadelerini kullanarak sürecin "Enerji" Roket ve Uzay Şirketi tarafından yönetildiğini ve istasyonun 2025 yılında uzaya çıkarılmasının hedeflendiği bilgisini paylaştı.

KAPSÜLÜN DIŞ KAPLAMASI BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI

Rogozin tarafından yayınlanan görüntülerde uzay istasyonunun oluşumunda kullanılması amaçlanan kapsülün yapımı için mühendislerin ve çalışanların çalışmalarını sürdürdüğü ve kapsülün dış kaplama inşasının büyük oranda tamamlandığı görüldü. Önceki gün açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nun oluşumunda yer alan ABD, Kanaca, Japonya ve Avrupa ile anlaşmalarının 2024 yılında sonlanacağını ifade ederek, "Ortaklarımızı 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkacağımız konusunda dürüstçe bilgilendirmemiz lazım" demişti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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