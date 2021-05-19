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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz"

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yayımlanan 19 Mayıs kutlama mesajında "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımlanıyor. Türkiye Cumhuriyetinin en önemli günlerinden biri olan ve kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs tarihi pandemi engeline takılsa da alınan önlemler dahilinde kutlanmaya devam ediyor.  Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Rusyanın Ankara Büyükelçiliği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz

Büyükelçiliğin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Sovyet Rusya’nın Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının 102. yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.Rusyanın Ankara Büyükelçiliği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz

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