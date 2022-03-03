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  3. Rusya'nın ardından Belarus'a da UEFA'dan yaptırım!

Rusya'nın ardından Belarus'a da UEFA'dan yaptırım!

UEFA, Belarus kulüpleri ve milli takımlarının iç saha maçlarını tarafsız sahada oynayacağını ve tarafsız sahada oynanacak karşılaşmalara Belaruslu taraftarların alınmayacağını açıkladı

Rusya'nın ardından Belarus'a da UEFA'dan yaptırım!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik Belarus destekli saldırılarının ardından UEFA'dan karar geldi. Daha önce Rusya'ya ve Rus kulüplerine yönelik çeşitli yaptırımlara giden UEFA İcra Komitesi bugünkü toplantısının ardından Belarus hakkındaki kararlarını da açıkladı. Alınan karar kapsamında UEFA müsabakalarında yarışan tüm Belarus kulüplerinin ve milli takımlarının iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaları gerektiğine karar verdi.

Rusya'nın ardından Belarus'a da UEFA'dan yaptırım!

BELARUSLU SEYİRCİ ALINMAYACAK

UEFA tarafından alınan karara göre, ülke takımlarının ev sahibi olarak yer aldığı bu karşılaşmalarda Belaruslu seyirciler katılamayacak. UEFA İcra Komitesi, yasal ve fiili durumu geliştikçe yeniden değerlendirmek ve gerektiğinde daha fazla karar almak için düzenli olarak sürekli olarak başka olağanüstü toplantılar düzenleyeceğini de açıklamasına ekledi.

Rusya'nın ardından Belarus'a da UEFA'dan yaptırım!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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