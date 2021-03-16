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Rusya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Rusya'nın Bayrağı Nasıldır?

Rusya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Rusya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Rusya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Rusya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Rusya'nın Bayrağı Nasıldır?

Rusya veya resmî adıyla Rusya Federasyonu, Kuzey Avrasya'da bir ülkedir. Yönetim şekli federal yarı başkanlık tipi cumhuriyettir. Kuzeybatıdan güneydoğuya Rusya, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşudur

Rusya'nın Başkenti?

“Moskova” şehri Rusya'nın başkentidir.

Rusya'nın Para Birimi Nedir?

“Rus Rublesi” Rusya'nın para birimidir.

Rusya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Rusya'nın Bayrağı Nasıldır?

Rusya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Rusya'nın telefon alan kodu : + 7

Rusya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Rusya

Rusya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Moskova

Rusya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Russia

Rusya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Rusya'nın Bayrağı Nasıldır?

Rusya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Moscow

Rusya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Moskva - Москва

Rusya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Rusya'nın Bayrağı Nasıldır?

Rusya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Rossiya - Rossiâ - Россия1

Rusya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Rusça (Kiril alfabesi)

Rusya'nın Bayrağı Nasıldır?

Rusya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Rusya'nın Bayrağı Nasıldır?

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