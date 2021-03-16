Rusya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Rusya'nın Bayrağı Nasıldır?
Rusya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Rusya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Rusya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Rusya veya resmî adıyla Rusya Federasyonu, Kuzey Avrasya'da bir ülkedir. Yönetim şekli federal yarı başkanlık tipi cumhuriyettir. Kuzeybatıdan güneydoğuya Rusya, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşudur
Rusya'nın Başkenti?
“Moskova” şehri Rusya'nın başkentidir.
Rusya'nın Para Birimi Nedir?
“Rus Rublesi” Rusya'nın para birimidir.
Rusya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Rusya'nın telefon alan kodu : + 7
Rusya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Rusya
Rusya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Moskova
Rusya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Russia
Rusya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Moscow
Rusya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Moskva - Москва
Rusya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Rossiya - Rossiâ - Россия1
Rusya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Rusça (Kiril alfabesi)