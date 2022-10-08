Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da şiddetli patlama! Putin'in açtığı alev alev yandı, büyük hasar aldı

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı ülkeye bağlayan köprüde büyük bir patlama meydana geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov'dan son durum hakkında açıklama geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan Kırım Köprüsü'nde saat 06.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Kerç Boğazı'nda yer alan ve Devlet Başkanı Putin'in açtığı 19 kilometre uzunluktaki köprünün kara yolunda çökme yaşandı.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da şiddetli patlama! Putin'in açtığı alev alev yandı, büyük hasar aldı

PATLAMANININ NEDENİ BELLİ OLDU

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler alevlere müdahale ederken, patlamanın demiryolundaki yakıt dolu tanklardan birinde çıkan yangından kaynaklandığı aktarıldı. Olayın saldırı olup olmadığı yönünde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov patlamaya yönelik yaptığı açıklamada, durumun Devlet Başkanı Putin'e bildirildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu"

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da şiddetli patlama! Putin'in açtığı alev alev yandı, büyük hasar aldı

UKRAYNA CUMHURBAŞKANLIĞI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanlığının yaptığı açıklaması ise gerilimi tırmandırdı. Açıklamada, "Kırım köprüsü patlaması başlangıç. Yasal olmayan her şey yok olmalı" denildi.

UKRAYNA HAVA KUVVETLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise, "Kırım Köprüsü'nde akaryakıt tankları alev aldı. Yolun bir bölümünde hasar meydana geldi" denildi.

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