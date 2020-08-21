Rusya’nın üç kentinden daha uçuşlara başlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok ülkede uçuşlar ertelenmiş hatta tamamen durdurulmuştu. Salgın nedeniyle zor durumda olan turizm sektörüne bir iyi haber Rusya'dan geldi.

Rusya 3 şehir için uluslararası uçuşlara izin verdiklerini duyurdu.

Buna göre Kazan, Kaliningrad ve Novosibirsk’ten uçuşlar 20 Ağustos’tan itibaren yeniden başladı.

Bugüne kadar yurt dışına bu şehirlerden uçuşlar sadece Moskova, St. Petersburg ve Rostov na Donu şehirleri üzerinden mümkündü.

3 ÜLKEYE İZİN VERİLDİ: ARALARINDA TÜRKİYE'DE VAR

Bu şehirlerden uçuşların şu aşamada mümkün olduğu ülkeler sadece Türkiye, İngiltere, İsviçre ve Tanzanya olacak.

Kaliningrad’tan Türkiye uçuşlarının eylülde başlaması bekleniyor.

Ancak özellikle Kazan’dan Türkiye’ye charter seferleriyle turist akınında artış yaşanması bekleniyor. (Kaynak: turkrus.com)

Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda pandemi nedeniyle durdurulan ulusal uçuşların 1 Ağustos Cumartesi itibarıyla tekrar başlayacağını bildirmişti.

GEÇTİĞİMİZ YIL 7 MİLYON RUS TURİST GELMİŞTİ

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kaynak: Rusya duyurdu! Türkiye ile uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor