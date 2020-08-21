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  3. Rusya’nın üç kentinden daha uçuşlara başlandı

Rusya’nın üç kentinden daha uçuşlara başlandı

Rusya 3 şehirden uluslararası uçuşlara resmen izin verildi. Buna göre Kazan, Kaliningrad ve Novosibirsk’ten Türkiye, İngiltere, İsviçre ve Tanzanya'ya 20 Ağustos’tan itibaren uçuşlar başladı.

Rusya’nın üç kentinden daha uçuşlara başlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok ülkede uçuşlar ertelenmiş hatta tamamen durdurulmuştu. Salgın nedeniyle zor durumda olan turizm sektörüne bir iyi haber Rusya'dan geldi. 

Rusya 3 şehir için uluslararası uçuşlara izin verdiklerini duyurdu. 

Buna göre Kazan, Kaliningrad ve Novosibirsk’ten uçuşlar 20 Ağustos’tan itibaren yeniden başladı.

Bugüne kadar yurt dışına bu şehirlerden uçuşlar sadece Moskova, St. Petersburg ve Rostov na Donu şehirleri üzerinden mümkündü.

Rusya’nın üç kentinden daha uçuşlara başlandı

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Bu şehirlerden uçuşların şu aşamada mümkün olduğu ülkeler sadece Türkiye, İngiltere, İsviçre ve Tanzanya olacak.

Kaliningrad’tan Türkiye uçuşlarının eylülde başlaması bekleniyor.

Ancak özellikle Kazan’dan Türkiye’ye charter seferleriyle turist akınında artış yaşanması bekleniyor. (Kaynak: turkrus.com)

Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda pandemi nedeniyle durdurulan ulusal uçuşların 1 Ağustos Cumartesi itibarıyla tekrar başlayacağını bildirmişti. 

Rusya’nın üç kentinden daha uçuşlara başlandı

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Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kaynak: Rusya duyurdu! Türkiye ile uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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