Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası dünya borsası fena çakıldı! Ortalık karıştı, veriler panik yarattı!

Putin'in, Hitler fikri tüm dünyayı sarstı. Sabah saatlerinde Ukrayna'yı işgal eden Rusya, ülkede oluşacak NATO tehdidine karşı, sınırlarını korumak amacıyla Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımıştı. Bu durum iki ülke arasında krize neden olurken, dünya borsası dakikada bir yaşanan gelişmelerin ardından fena çakıldı. Veriler kamuoyuyla paylaşıldı. İşte rakamlar...

DÜNYA BORSASI BUGÜN

Analistler, Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasının hemen ardından pay piyasalarında satış bazlı bir seyrin izlendiğini ifade etti. Bununla birlikte, doğalgaz, altın, petrol ve buğday başta olmak üzere emtia fiyatlarında ise yükselişlerin ivme kazandığını açıkladı. İşte o veriler...

Birleşik Krallık: -%3.3

İspanya: -%4.1



Fransa: -%4.9



İtalya: -%4.9



Almanya: -%5.1



Avusturya: -%6.5



Türkiye: -%8,9



Bulgaristan: -%9,4



Polonya: -%11



Rusya: -%30