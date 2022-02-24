Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması altın piyasasını yerle bir etti! Gram altın rekor üzerine rekor kırdı, ONS altın kritik seviyeyi aştı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması altın piyasasını yerle bir etti! Gram altın rekor üzerine rekor kırdı, ONS altın kritik seviyeyi aştı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. ONS altın 1940 dolar, gram altın ise 886 TL seviyelerine kadar çıkarken son durumu merak edenler için 24 Şubat 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...