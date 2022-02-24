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  3. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması altın piyasasını yerle bir etti! Gram altın rekor üzerine rekor kırdı, ONS altın kritik seviyeyi aştı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması altın piyasasını yerle bir etti! Gram altın rekor üzerine rekor kırdı, ONS altın kritik seviyeyi aştı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. ONS altın 1940 dolar, gram altın ise 886 TL seviyelerine kadar çıkarken son durumu merak edenler için 24 Şubat 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması altın piyasasını yerle bir etti! Gram altın rekor üzerine rekor kırdı, ONS altın kritik seviyeyi aştı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 24 Şubat 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...