Rusya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu Buravov'dan İmamoğlu'na nezaket ziyareti

Rusya'nın 9 Ağustos'ta atanan İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün nezaket ziyaretinde bulundu. Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Moskova ve İstanbul'un kardeş şehri olan Sankt-Peterburg başta olmak üzere farklı Rus şehirleri ile İstanbul arasındaki ilişkilerin bugünkü durumu ve gelişiminin perspektiflerine ilişkin verimli bir görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.Başkonsolosluk ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında, halen devam eden Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde de kültür alanındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik tarafların ortak adımların atılması konusunda da anlaştığı açıklandı.(Fotoğraflı)

DHA