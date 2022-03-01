Rusya'ya yaptırımlar altın fiyatlarını öyle bir düşürdü ki gram altın eski seviyesini mumla arıyor! Yatırımcı gelişmeleri izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları Rusya -Ukrayna savaşıyla artışa geçen altın fiyatları, Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası düşüşe geçti. Özellikle en çok tercih edilen gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarının son durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 1 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

1 12 Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için1 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...