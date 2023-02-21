Rüya kaç saniye sürer? En uzun en kısa rüya kaç saniye?

Uykuya daldığımız andan itibaren rüya alemine geçiş yapar farklı boyutların kapısı ruhen bizlere açılır. Bedenen sıcacık yatağımızda uyusak da ruhumuz dolu dizgin farklı alemlerde koşuşturur farklı olayların içinde kendimiz buluruz. Peki bu gördüğümüz rüyalar kaç saniye sürer? En uzun ve en kısa rüya kaç saniye sürer? İşte cevabı haberimizde...

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Rüya kaç saniye sürer? En uzun en kısa rüya kaç saniye?

Her canlı uyuduğu esnada ruhsal bir boyuta geçiş yapar. Bu ruhsal geçiş ise rüyalar vasıtasıyla başka alemlerde bilinçdışı olaylar yaşar. Fakat gördüğümüz rüyalarda hiç tanımadığımız kişiler ve hiç gitmediğimiz yerlere gidip görürüz. Uyandığımızda ise gördüğümüz bu güzel rüyaların etkisinde kalırız. Kimi zaman uyurken daha çok rüya görmek için tekrar uyur ve rüyalarımızın devamını görmek isteriz. Peki uyurken kaç saniye rüya görürüz? Rüya aleminde ne kadar vakit geçiririz bizler için merak konusudur. Hatta öyle ki en kısa gördüğümüz rüyalar ve en uzun gördüğümüz rüyaların nedenini merak ederiz. İşte Rüya kaç saniye sürer? En uzun en kısa rüya kaç saniye? sorularını sizler için derledik.

Rüya kaç saniye sürer? En uzun en kısa rüya kaç saniye?

RÜYA KAÇ SANİYE SÜRER?

Amerikalı bilim adamı Dr. B. Klein, konuyla ilgili tartışmalara son noktayı koymak için yardımcılarıyla birlikte yoğun bir araştırma başlattı.

Gönüllüler üzerinde başlattığı araştırmasında rüyaların 20 saniyeden fazla sürmediğini gözlemledi. İşin garip tarafı ise, gözlem altında tutulan gönüllülerin gördüğü rüyaların 3-5 saniye olmasına rağmen saatlerce anlatabiliyor olmasıydı. Dr. Klein, gönüllülerin anlattığı rüyalardan roman yazılabilecek derecede maceraların yaşandığını da gözlemledi. Araştırmalarına yoğun bir şekilde devam eden Dr. Klein, en uzun rüyanın 90 saniyeyi geçmediği kanısına vardı.

Rüya kaç saniye sürer? En uzun en kısa rüya kaç saniye?

EN UZUN EN KISA RÜYA KAÇ SANİYE?

ABD Ulusal Uyku Vakfı'nın araştırmalarına göre, ortalama bir insan her gece 4-6 adet rüya görüyor. 1 gece boyunca gördüğünüz rüyaların toplam uzunluğu 2 saate kadar uzayabiliyor. Tek bir rüyanın uzunluğu ise genelde birkaç dakika ile yarım saat arasında sürüyor.

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