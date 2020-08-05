Rüyada kendini hamile görmek ve arkadaşını hamile görmek en sık karşılaşılan rüya türleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple de rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir sorusu çok sık araştırılan konular arasında yer alıyor.

RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK NE DEMEKTİR?

Hamilelik ile ilgili görülen rüyalar çok yaygındır, özellikle de gerçek hayatınızda zaten bir bebeğiniz varsa veya bir bebeğe sahip olmak istiyorsanız bu rüyanın görülme olasılığı daha da artar. Bu rüyalar genellikle gerçek hayatımızda olan durumların bir temsilidir.

Rüyasında kendisini hamilelik testi sonucunda hamile olduğunu gören kişi, hayatta ilerlemek için çaba harcıyor demektir. Bir ilişkide ilerlemekte zorlanıyor olabilirsiniz ya da işte aldığınız zamların eksikliği konusunda endişeleniyor olabilirsiniz. Test sonucunu rüyada görmek, hayatta test edildiğinizi veya değerlendirildiğinizi gösterir niteliktedir.

Rüyada hamile olduğunu görmek; sürprizlere, malının artacağına, öğrenmek; övülmeye, sevince, iyi habere yorulur. Rüyada hamile olmak dünya malı ve nimete işarettir. İslam alimlerinden Kirmani'ye göre mal ve mülkünün artaması anlamına gelir. Rüyada kendini hamile görmek övülmeye, izzet ve şerefe sahip olmaktır.

Hamile olmak; kadın için çocuk sahibi olmaya işarettir. Aynı zamanda sevindirici güzel bir müjdeye yorulur. Müjdeli haberlerle tabir olunur. Çünkü çocuğun dünyaya gelişi müjde ve sevinçtir.

Hamile olduğunu öğrenen kimse için kazanç ve servettir. Kendinizin hamile olduğunu öğrenmeniz, beklediğiniz önemli bir işin gerçekleşeceğini ifade eder. Rüyada hamile olduğunu öğrendiğini görmek, rüya sahibinin mal ve dünyasındaki zenginliktir.

Bu rüyayı gören kişi bekar ise, muhtemelen ilişkisinin gelecekte daha ciddi hale geleceği ve yakında evleneceği anlamına gelir. En azından bu rüya bekarlar için partneri ile evlenmek ve çocuk sahibi olmak konusunda ciddi bir konuşma yapılması şeklinde yorumlanır.

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Eğer evliyseniz, rüyada hamile olduğunu görmek yeni bir bebeğin habercisi olabilir. Eşinizle evlenmek ve çocuk sahibi olmak konusunda ciddi bir konuşma yapacağınız anlamına da gelir.