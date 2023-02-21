Rüyalara İnanmalı mıyız, Hangi Rüyalar habercidir?

Gözlerimizi kapattığımız ve uykuya daldığımızda bedenimizin bilinçdışı hiç görmediğimiz ve hiç karşılaşmadığımız insanlarla bir araya geldiği farklı deneyimlerdir rüyalar. Bizi etkileyen rüyalarda ise inanıp inanmayacağımızı bilemeyiz. Geleceğe dair haberler veren rüyalar kimi zaman haberci midir? Peki Rüyalara İnanmalı mıyız, Hangi Rüyalar habercidir? İşte cevabı haberimizde...

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Rüyalara İnanmalı mıyız, Hangi Rüyalar habercidir?

Rüyalar insanların uyudukları zaman uyku esnasında gerçekleşen bir durumdur. Kişiler uzun çalışmalar sonucu isteyerek rüya görüp rüyalarını yönetebilirken, kimi rüyalarda bilinçdışı ve istemsiz gerçekleşmektedir. Peki gördüğümüz rüyalar bizlere bir mesaj verirken haberci olma olasılığı var mıdır? sorusu ise çokça merak edilmektedir. Gördüğümüz rüyalar bizleri kimi zaman etkilese de gün boyu etkisinde kalabilmekteyiz. Bu gibi durumlarda ise rüyalara inanmalı mıyız? sorusu da bizler için önem arz eder. Peki Rüyalara İnanmalı mıyız, Hangi Rüyalar habercidir? sorularının detaylarını sizler için derledik.

Rüyalara İnanmalı mıyız, Hangi Rüyalar habercidir?

RÜYALARA İNANMAYLI MIYIZ?

Rüya tabirlerinin her ne kadar bilimsel bir geçerliliği olmasa da ilk uygarlıklardan beri bizlere önemli mesajlar verdiğini ve dini olarak da önem arz ettiği her rüyanın bir manası olduğu bilinmektedir. Bilimsel açıdan bakıldığında ise İnsanlar bu gibi şeyler ile sadece duymak istedikleri şeyleri duymayı amaçladıkları ifade edilir.

Rüyalarınızda gördüğünüz şeylerin temel sebebi sizsiniz yani sizin yaşadığınız şeyler, olaylar. Dolaysıya "çevreniz" gördüğünüz rüyalarda önemli bir etkiye sahiptir. Bilinçaltınızda ki düşüncelerin dışa vurumudur rüyalar.

Rüyalara İnanmalı mıyız, Hangi Rüyalar habercidir?

HANGİ RÜYALAR HABERCİ RÜYALARDIR?

Haberci rüyalar bir amaca yöneliktir, amaçlı bir düzenlenme vardır. Alelade rüyalar rüyanın cereyan ettiği andaki bedenin kişiyi rahatsız edici veya sevindirici bir nedenle yakından ilgilidir. Haberci rüyalar ise kişinin bedensel ve ruhsal durumunu gözetmeksizin, insanın olağan halde bilmediği imaj ve bilgiler içerirler.

Haberci rüyalar uykunun her aşamasında oluşabilirler ki, bir amaç ve plan üzere meydana geldiklerinden, amacın yerine gelmesi için uykunun en uygun aşamasında oluşurlar.

Haberci rüyalar kaydedildikleri gibi, ruhta sürekli ve derin izler bırakırlar. Hatta bazen aylarca ve yıllarca unutulmazlar. İki rüya grubu arasındaki bu dördüncü fark, rüyanın hangi gruba girdiğinin saptamasında en önemli ölçüttür.

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