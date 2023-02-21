Rüyaları çıkan insanlara ne denir? Rüyaların çıkması Diyanet İşleri Başkanlığı

Rüyalar bizlere bahşedilmiş gerçek yaşama dair hayatlarına dair bilgi almak isterken kimi insanlar hayatlarında bir yol gösterici olarak nitelemektedir. Peygamberlerin gördükleri rüyalar haberci ve bilgilendirici rüyalar olurken gördükleri rüyaları da çıkmaktaydı. Peki rüyaları çıkan insanlara ne denir? Rüyaların çıkması Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl yorumlamış. İşte cevabı haberimizde...

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Rüyaları çıkan insanlara ne denir? Rüyaların çıkması Diyanet İşleri Başkanlığı

Allah tarafından biz insanoğluna bahşedilmiş eşi benzeri bulunmayan ve farklı alemlere bedenen erişemesek de ruhen ulaşabildiğimiz geçiş kapılarından biridir. Ucu bucağı olmayan rüya alemlerinin sınırsız zevkini aslında her uyuduğumuzda yaşarız. Fakat kimi zaman gördüğümüz rüyalar bir anlam taşırken gerçek hayta da yansıyabilir. Bu da bazı insanların rüyalarının çıkması anlamına gelmektedir. "Ben bu olayı dün gece rüyamda gördüm" diyerek rüyanın çıkması da kişi tarafından şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Peki Peki rüyaları çıkan insanlara ne denir? sorusunu ise sizler için derledik. Rüyaların çıkması Diyanet İşleri Başkanlığı konu hakkında ne demiş işte cevabı...

Rüyaları çıkan insanlara ne denir? Rüyaların çıkması Diyanet İşleri Başkanlığı

RÜYALARI ÇIKAN İNSANLARA NE DENİR? RÜYALARIN ÇIKMASI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sadık rüyalarda görülen olayların zaman içinde gerçekleşmesi, her şeyin önceden takdir edildiğini göstermektedir. İnsanın iyiliğine olan şeylerin görülmesi Allah tarafından bir ikram bir müjde olduğu gibi, insanın başına gelecek bir kötülüğün görülmesi de bir uyarı olabilir. Allah Basıt isminin tecellisiyle kullarının kalbine inşirah vermek istediği gibi, Kabıd isminin tecellisiyle de onların kalbine bazen darlık da verir. Bunları yakaza halinde verdiği gibi, rüya aleminde de verir. Maksat, müjdelerle ibadete şevkini, uyarılarla da yasaklara karşı dikkatini arttırmaktır.

Rüyalar üç çeşittir, iki çeşidi gerçekte çıkmayacak olan türlerdir. Bunlar günlük sıkıntı veya neşeden ötürü veya daha önce etkisinde kalınmış olayların adeta hafızada ve hayalde bir bant şeridi gibi açılıp yeniden okunan şeylerdir ki, Kur’an’da bunlara “Adğasu ahlam” denilmiştir.

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