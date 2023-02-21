Rüyalarımız farklı alemlere açılan kapılar olarak bilinir. Uykuya daldığımız andan itibaren rüyalarımızda yaşadığımız olaylar gün içinde etrafımızda gördüğümüz nesneler ve insanların yansımaları rüyalarımıza yansımaktadır. Peki gerçek hayatta gördüğümüz insanları neden rüyalarımızda görürüz. Ya da hiç tanımadığımız insanlar neden rüyalarımızda yer alır nedenini hep merak etmişizdir. Rüyamızda gördüğümüz kişiler ne anlama gelir? İşte cevabı sizler için araştırdık.

RÜYAMIZDA GÖRDÜĞÜMÜZ KİŞİLER NE ANLAMA GELİR?

Öncelikle rüyamıza giren her insanın yüzünü bir kez de olsa bir yerde gördüğümüz insanlardır. Çünkü beynimiz uyurken yeni ifadeler oluşturamaz. Bir diğer nedeni ise rüyada gördüğümüz kişilerin genelde çaresizlikten kaynaklandığı düşünülür. Rüya sahibinin gerçek yaşantısında bir sıkıntı içerisinde olduğuna ve sürekli bir çıkış yolu aradığına delalet eder. Aynı zamanda kişinin hayatında objektif olmadığı ve devamlı etrafındaki insanlarla tartışma içerisine girdiğine dair yorulur.

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Rüyada her gün üst üste aynı kişiyi görmek rüya sahibinin inatçı bir kişiliğe sahip olduğunu anlatır. Aynı zamanda çevresindeki insanlar ile kolay kolay anlaşamayan ve huysuz bir yapıya sahip olduğunu da gösterir. O yüzden etrafında insan az olduğuna ve bundan vazgeçmesi gerektiğine dair bir uyarı niteliği taşır.