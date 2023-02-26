Ruyery Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruyery Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruyery Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruyery Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruyery Blanco 7 Aralık 1998 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ruyery Alfonso Blanco Yus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruyery Blanco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Talent yapmaktadır. Ruyery Blanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruyery Blanco'nin Delfín SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruyery Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruyery Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruyery Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruyery Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Union Magdalena

4 Temmuz 2021 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2022 yılında Union Magdalena

22 Ocak 2023 yılında Delfín SC

30 Haziran 2023 yılında Union Magdalena

Ruyery Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruyery Blanco şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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