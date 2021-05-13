Rüzgar Enerjisi Sistemleri Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3131.33

Meslek Adı : Rüzgar Enerjisi Sistemleri Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu : Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Rüzgar enerjisinden elektrik üreten rüzgar santrallerinin kurulumunda görev alan, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızaların giderilmesini işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rüzgar Enerjisi Sistemleri Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Rüzgar enerji sistemleri için gerekli teknik çizimleri yapmak,

b) Rüzgar enerji sistemlerini üstleri nezaretinde kurmak,

c) Rüzgar enerji sistemlerinin üstleri nezaretinde işletilmesini sağlamak,

d) Rüzgar enerji sistemlerinin test ve ölçümlerini yapmak,

e) Elektrik ve elektronik ile ilgili bağlantılarını yapmak,

f) Bakım ve onarımını yapmak,

g) Akülerin bakımı ve onarımını yapmak,

h) Kullanılan bağlantı kablolarının arıza ve tespitini yapmak,

i) Aylık ve yıllık periyodik bakımları yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Rüzgar Enerjisi Sistemleri Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) mesleği için “3122.24” kod olarak kullanılır iken Nüfus Memuru mesleği için “4110.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Rüzgar Enerjisi Sistemleri Teknisyeni Meslek Kodu “3131.33” olarak belirlenmiştir.

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