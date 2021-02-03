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Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterliliğin Standart Adı, Seviyesi, Revizyon Sayısı, Sektörü, Hazırlayan Kuruluşlar ve Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesinin Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı ile Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesinin Amacı ve Gerekçesi ile Nasıl Alınabileceği Hakkında Bilgilere Haberimizden Ulaşabilirsiniz.

Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin belirlenmiş önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; rüzgâr güç sistemi işletmelerinde montaj şemalarına uygun olarak üstleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda mekanik ve elektriksel alt sistem bileşenlerinin saha montajının yapılmasına katkıda bulunan, çalışılan yerin ve kullanılan ekipmanın bakım ve temizliğini üstlenen ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Standart kodu : 12UMS0227-3  

Standart adı : Rüzgar Güç Sistemi Personeli       

Rüzgar Güç Sistemi Personeli Seviyesi : Seviye 3             

Revizyon Sayısı : 0          

İlgili Olduğu Sektör : Enerji        

Hazırlayan Kuruluşlar : Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü             

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 05.09.2012 - 28402

Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız

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