Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?
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Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi
Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin belirlenmiş önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; rüzgâr güç sistemi işletmelerinde montaj şemalarına uygun olarak üstleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda mekanik ve elektriksel alt sistem bileşenlerinin saha montajının yapılmasına katkıda bulunan, çalışılan yerin ve kullanılan ekipmanın bakım ve temizliğini üstlenen ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.
Standart kodu : 12UMS0227-3
Standart adı : Rüzgar Güç Sistemi Personeli
Rüzgar Güç Sistemi Personeli Seviyesi : Seviye 3
Revizyon Sayısı : 0
İlgili Olduğu Sektör : Enerji
Hazırlayan Kuruluşlar : Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 05.09.2012 - 28402
Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız