Rüzgâr Güç Sistemi Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rüzgâr Güç Sistemi Ustası görev tanımı nedir, Rüzgâr Güç Sistemi Ustası ne iş yapar, Rüzgâr Güç Sistemi Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rüzgâr Güç Sistemi Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rüzgâr Güç Sistemi Ustası Tanımı;

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Rüzgâr Güç Sistemi Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Rüzgâr Güç Sistemi Ustası Maaşları

Rüzgâr Güç Sistemi Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Rüzgâr Güç Sistemi Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rüzgâr Güç Sistemi Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.17

Meslek Adı :

Rüzgâr Güç Sistemi Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

rüzgâr güç sistemi işletmelerinde montaj şemalarına uygun olarak üstleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda elektrik, elektronik ve mekanik malzemelerin, parçaların ve cihazların rüzgâr türbini ve saha montaj işlemlerini gerçekleştiren, montajı tamamlanan parçaların, teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olmasını sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rüzgâr Güç Sistemi Ustası, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Mekanik ve elektriksel sistem tasarımını yapmak

e) Tasarlanacak sistemin elektriksel ve mekanik gereksinimlerini ve yerleşimini belirlemek

f) Elektriksel ve mekanik sistemin optimizasyonunu sağlamak

g) Mekanik ve elektriksel alt sistem bileşenlerinin saha montajını yapmak

h) Saha hazırlık çalışmaları ve denetimini yapmak

i) Elektrik ve mekanik tasarım ile ilgili yasal prosedürleri uygulamak j) Sistem kurulumunu yapmak

k) Bağlantı ve sistem kontrollerini yapmak

l) Sistem çıkışı ile mekanik ve elektriksel kontrol sınamasını yapmak

m) Elektriksel ve mekanik denetim yapmak

n) Sistemin çalışma altında denetimini yapmak

o) Sistem güvenliğini sağlamak

p) Bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek

q) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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