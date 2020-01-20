Rüzgar Mağden ile aşk yaşayan Gönül Yazar evlilik iddialarına son noktayı koydu

Rüzgar Mağden ile aşk yaşayan Gönül Yazar "Gelin ata binmiş ya nasip demiş ama bu gelin atta değil arabada" notu ile paylaşım yaptı. Paylaşım sonrası ise yeniden mi evleniyorlar iddiaları güçlendi. Açıklama yapan Gönül Yazar ise iddiaları yalanladı.