Ruzimboy Akhmedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruzimboy Akhmedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruzimboy Akhmedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruzimboy Akhmedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruzimboy Akhmedov 3 Mayıs 1987 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Рузимбой Ахмедов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruzimboy Akhmedov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruzimboy Akhmedov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ruzimboy Akhmedov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruzimboy Akhmedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruzimboy Akhmedov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruzimboy Akhmedov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruzimboy Akhmedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2010 yılında Xorazm FС

1 Haziran 2010 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2011 yılında Navbahor

1 Aralık 2011 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2012 yılında Dinamo

1 Ocak 2013 yılında Navbahor

1 Ocak 2014 yılında Neftchi

1 Ocak 2016 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2017 yılında Navbahor

1 Ocak 2019 yılında FK Andijon

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2021 yılında Xorazm FС

20 Temmuz 2021 yılında Dinamo

4 Ocak 2022 yılında FC Buxoro

Ruzimboy Akhmedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruzimboy Akhmedov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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