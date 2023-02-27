Ryad Habbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryad Habbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryad Habbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryad Habbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryad Habbas 16 Temmuz 1997 tarihinde Roubaix şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryad Habbas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D.S.P yapmaktadır. Ryad Habbas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryad Habbas'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ryad Habbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryad Habbas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryad Habbas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryad Habbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında LOSC Lille B

24 Temmuz 2018 yılında IC de Croix

1 Temmuz 2019 yılında US Créteil-L

1 Temmuz 2020 yılında Pr. Niederkorn

15 Temmuz 2021 yılında US Hostert

30 Haziran 2022 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2022 yılında Hesperange

Ryad Habbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryad Habbas şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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