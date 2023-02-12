Ryan Alebiosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Alebiosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Alebiosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Alebiosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Alebiosu 17 Aralık 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İngiltere,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Alebiosu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ryan Alebiosu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Alebiosu'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Alebiosu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ryanalebiosu/

Ryan Alebiosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Alebiosu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Alebiosu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Alebiosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2020 yılında Arsenal U23

28 Ocak 2022 yılında Crewe Alexandra

31 Mayıs 2022 yılında Arsenal U23

21 Temmuz 2022 yılında Kilmarnock FC

31 Mayıs 2023 yılında Arsenal U21

Ryan Alebiosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Alebiosu şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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