Ryan Babel 3. golünü kaydetti
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Sivasspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 3. kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Sivasspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 3. kez gol sevinci yaşadı.
Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, en son golünü ligin 3. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçında kaydetmişti. Babel, Sivasspor maçıyla suskunluğunu bozdu. Mücadelenin 74. dakikasında sahneye çıkan 32 yaşındaki futbolcu takımının 3. golünü kaydetti. Maça 11'de başlayan Hollandalı yıldız, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sezon 11 resmi maçta görev alan Ryan Babel 3. kez rakip fileleri havalandırdı.
Kaynak: İHA
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