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  4. Ryan Babel futbolculuk dışında her mesleği deniyor! Rap albümüyle otobiyografisini yayınlayacak!

Ryan Babel futbolculuk dışında her mesleği deniyor! Rap albümüyle otobiyografisini yayınlayacak!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, daha önce 3 tane rap parçası yayınlamıştı. Hem şarkılarıyla hem de Youtube videolarıyla adından söz ettiren yıldız bu kez de otobiyografisi anlatacağı 8 şarkılık bir rap albümü yayınlamaya karar verdi.

Ryan Babel futbolculuk dışında her mesleği deniyor! Rap albümüyle otobiyografisini yayınlayacak!

Galatasaray'a geldiği günden itiibaren futbol dışında da birçok konuda gündeme gelen Ryan Babel, yeni bir maceraya girişiyor. Özellikle sosyal medyada oldukça aktif olan ve çektiği videolarla adından söz ettiren Babel, geçtiğimiz dönemlerde de rap parçaları yayınlayarak şarkıcılığa soyunmuştu. Sarı kırmızılı taraftarlardan futbol dışındaki hayatıyla eleştirilen ve kafasını yeşil zemine vermesi beklenen Babel, bu kez de otobiyografisini rap parçalarıyla anlatacak.

FİKİR KARANTİNA ESNASINDA ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili İngiliz basınına açıklamada bulunan yıldız futbolcu, "İki yıl önce Ajax'a döndüğümde bir gazeteci otobiyografi yazmak isteyip istemediğimi sordu. O an erken olduğunu düşündüm, hazır değildim. Ancak sonra karantina başladı ve evde sıkıldım. Bu esnada fikir ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Ryan Babel futbolculuk dışında her mesleği deniyor! Rap albümüyle otobiyografisini yayınlayacak!

"NEDEN MÜZİK FORMATIYLA YAZMADIĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Durumu müzikle uğraşan yakınlarına ilettiğini ve bu şekilde çalışmalara başladığını dile getiren Babel, "Otobiyografimi neden müzik formatıyla yazmadığımı düşündüm. Sonra Hollanda'da müzikle uğraşan bazı yakınlarımı aradım ve detayları anlattım" şeklinde konuştu.

Ryan Babel futbolculuk dışında her mesleği deniyor! Rap albümüyle otobiyografisini yayınlayacak!

PERFORMANSI YETERSİZ KALDI

Hollandalı yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada oynadı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda gol atamazken sadece 1 asist yapabildi. Babel bu performansıyla Galatasaray camiası tarafından eleştirilere maruz kaldı.

Ryan Babel futbolculuk dışında her mesleği deniyor! Rap albümüyle otobiyografisini yayınlayacak!

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