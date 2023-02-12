Ryan Barrett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Barrett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Barrett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Barrett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Barrett 5 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Galler uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ryan Thomas Barrett şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Barrett Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Ryan Barrett, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 26 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Barrett'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 1 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Barrett Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Barrett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Barrett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Barrett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Newcastle U23

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Kasım 2022 yılında Inverness Cal.

Ryan Barrett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Barrett şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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