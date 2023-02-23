Ryan Bidounga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Bidounga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Bidounga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Bidounga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Bidounga 29 Nisan 1997 tarihinde Rambouillet şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kongo,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Bidounga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nass Football Management yapmaktadır. Ryan Bidounga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Bidounga'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ryan Bidounga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Bidounga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Bidounga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Bidounga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AS Nancy B

1 Temmuz 2017 yılında AS Nancy

30 Ağustos 2018 yılında Le Mans FC

30 Haziran 2019 yılında AS Nancy

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Monaco B

17 Şubat 2022 yılında Lok. Plovdiv

10 Ocak 2023 yılında CSKA 1948

Ryan Bidounga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Bidounga şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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