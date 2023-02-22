Ryan Brennan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Brennan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Brennan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Brennan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Brennan 11 Kasım 1991 tarihinde Drogheda, Louth şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Brennan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Brennan'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Brennan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Brennan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Brennan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Brennan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Drogheda United

1 Ocak 2011 yılında Monaghan United

1 Ocak 2012 yılında Drogheda United

1 Ocak 2014 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2016 yılında Bray Wanderers

1 Ocak 2018 yılında St. Pat's

1 Ocak 2019 yılında Shelbourne

1 Ocak 2022 yılında Drogheda United

Ryan Brennan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Brennan şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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