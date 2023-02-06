Ryan Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Carlos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Carlos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Carlos 14 Mayıs 2002 tarihinde Diadema şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ryan Carlos Santos de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Carlos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Carlos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Carlos'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ryan Carlos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Carlos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ryan Carlos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Carlos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ponte Preta U17

1 Ocak 2020 yılında Ponte Preta U20

1 Ekim 2020 yılında EC Bahia U20

1 Ocak 2023 yılında EC Bahia

Ryan Carlos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Carlos şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

São Paulo Futebol Clube (2015-2018), Associação Atlética Ponte Preta (SP) (2019-2020), Esporte Clube Bahia (2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.