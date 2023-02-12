Ryan Clampin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Clampin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Clampin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Clampin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Clampin 29 Ocak 1999 tarihinde Colchester şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Clampin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ryan Clampin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Clampin'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Clampin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Clampin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ryan Clampin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Clampin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Colchester U21

1 Ağu 2017 yılında Maldon/Tiptree

31 Mayıs 2018 yılında Colchester U21

1 Temmuz 2019 yılında Colchester Utd.

27 Ocak 2023 yılında Dundee FC

31 Mayıs 2023 yılında Colchester Utd.

Ryan Clampin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Clampin şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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