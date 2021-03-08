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Ryan Donk'tan Galatasasay'a kötü haber

Galatasaray'dan yapılan açıklamada sağ ayağında zorlanma ve kısmi yırtık tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandığı açıklandı.

Ryan Donk'tan Galatasasay'a kötü haber

Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Demir Grup Sivasspor maçının 50.dakikasında oyunca  sakatlanarak çıkan Ryan Donk'tan Galatasaray'a kötü haber geldi. Oyuncunun çekilen MR'ında sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği açıklandı. Oyuncunun tedavisine başlandı.

DONK'UN PERFORMANSI

Galatasaray forması ile bu sezon 24 maça çıkan Donk 2 gol attı, 3 asist yaptı. Donk bu maçların 16'sına  ilk 11'de çıkarken  bin 486 dakika sahada kaldı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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