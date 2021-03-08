Ryan Donk'tan Galatasasay'a kötü haber

Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Demir Grup Sivasspor maçının 50.dakikasında oyunca sakatlanarak çıkan Ryan Donk'tan Galatasaray'a kötü haber geldi. Oyuncunun çekilen MR'ında sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği açıklandı. Oyuncunun tedavisine başlandı.

DONK'UN PERFORMANSI

Galatasaray forması ile bu sezon 24 maça çıkan Donk 2 gol attı, 3 asist yaptı. Donk bu maçların 16'sına ilk 11'de çıkarken bin 486 dakika sahada kaldı.