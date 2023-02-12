Ryan Dow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Dow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Dow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Dow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Dow 7 Haziran 1991 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Dow Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ryan Dow, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Dow'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Dow Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Dow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ryan Dow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Dow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Dundee Utd U17

1 Temmuz 2008 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2010 yılında Dundee United

1 Mart 2011 yılında Forfar Athletic

1 Mayıs 2011 yılında Dundee United

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2016 yılında Ross County

14 Eylül 2018 yılında Peterhead FC

1 Ocak 2019 yılında Ross County

3 Ocak 2019 yılında Peterhead FC

1 Temmuz 2019 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2022 yılında Peterhead FC

5 Ocak 2023 yılında Arbroath

Ryan Dow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Dow şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dundee FC (-2005), Dundee United FC (2005-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.