Ryan Ferhaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Ferhaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Ferhaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Ferhaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Ferhaoui 31 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Ferhaoui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Titanium Sports Management yapmaktadır. Ryan Ferhaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ryan Ferhaoui'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Ferhaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Ferhaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ryan Ferhaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Ferhaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Sète 34

1 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Ryan Ferhaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Ferhaoui şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.