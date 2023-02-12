Ryan Flynn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Flynn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Flynn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Flynn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Flynn 4 Eylül 1988 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Flynn Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Flynn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 15 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ryan Flynn'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Flynn Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Flynn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Flynn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Flynn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2007 yılında Liverpool Res.

1 Kasım 2007 yılında Hereford Utd.

1 Mayıs 2008 yılında Liverpool Res.

1 Kasım 2008 yılında Wrexham

1 Mayıs 2009 yılında Liverpool Res.

1 Temmuz 2009 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2011 yılında Sheff Utd

13 Temmuz 2016 yılında Oldham Athletic

15 Ocak 2018 yılında St. Mirren

Ryan Flynn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Flynn şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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