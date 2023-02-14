Ryan Fosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Fosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Fosso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Fosso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Fosso 17 Haziran 2002 tarihinde Lugano şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Donfack Ryan Gloire Fosso Ymefack şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Fosso Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Loyal Kick yapmaktadır. Ryan Fosso, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Fosso'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Fosso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Fosso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Fosso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Fosso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2020 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2022 yılında FC Vaduz

Ryan Fosso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Fosso şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Bulle (- 06/2016), FC Fribourg (07/2016 - 06/2017), FC Central FR (07/2017 - 06/2018), BSC Young Boys (07/2018 - 06/2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.