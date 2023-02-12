Ryan Fulton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Fulton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Fulton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryan Fulton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryan Fulton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Fulton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ryan Fulton

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Fulton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Fulton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Fulton 23 Mayıs 1996 tarihinde Burnley şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İskoçya,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Fulton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Fulton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 18 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ryan Fulton'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Fultonboyu ve yaşı kaç

Ryan Fulton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Fulton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ryan Fulton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Fulton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2014 yılında Liverpool U21

22 Ocak 2016 yılında FC Portsmouth

23 Mart 2016 yılında Liverpool U21

10 Temmuz 2016 yılında FC Chesterfield

31 Mayıs 2017 yılında Liverpool U23

18 Temmuz 2017 yılında Hamilton Acad.

Ryan Fulton kimdir

Ryan Fulton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Fulton şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liverpool FC (2007-2014)

Ryan Fulton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Ryan Fulton nereli

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