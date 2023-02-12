Ryan Jack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Jack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Jack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Jack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Jack 27 Şubat 1992 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Jack Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Ryan Jack, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ryan Jack'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Jack Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Jack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ryan Jack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Jack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Aberdeen FC U20

1 Ağu 2010 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2017 yılında Glasgow Rangers

Ryan Jack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Jack şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ryan Jack Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

St Machar Academy, Kittybrewster FC

İskoçya takımında 8 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

İskoçya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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