Ryan Kent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Kent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Kent kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryan Kent ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryan Kent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Kent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ryan Kent

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Kent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Kent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Kent 11 Kasım 1996 tarihinde Oldham şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Kent Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ryan Kent, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Ryan Kent'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Kent Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ryankent

http://www.instagram.com/Ryankenty_/

Ryan Kentboyu ve yaşı kaç

Ryan Kent Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Kent isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 17.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ryan Kent Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Kent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Liverpool U21

10 Eylül 2015 yılında Coventry City

5 Ocak 2016 yılında Liverpool U21

26 Temmuz 2016 yılında FC Barnsley

31 Mayıs 2017 yılında Liverpool U23

31 Ağu 2017 yılında Freiburg

8 Ocak 2018 yılında Liverpool U23

12 Ocak 2018 yılında Bristol City

31 Mayıs 2018 yılında Liverpool U23

1 Temmuz 2018 yılında Liverpool

22 Temmuz 2018 yılında Glasgow Rangers

20 Mayıs 2019 yılında Liverpool

2 Eylül 2019 yılında Glasgow Rangers

Ryan Kent kimdir

Ryan Kent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Kent şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Ryan Kent Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U20 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İngiltere U18 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ryan Kent nereli

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