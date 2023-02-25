Ryan Kitto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Kitto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Kitto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Kitto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Kitto 9 Ağustos 1994 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Kitto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Kitto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Ryan Kitto'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ryan Kitto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Kitto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Kitto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Kitto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

21 Kasım 2015 yılında Newcastle

1 Temmuz 2016 yılında Adelaide United

Ryan Kitto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Kitto şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Ryan Kitto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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