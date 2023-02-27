Ryan Klapp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Klapp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Klapp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Klapp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Klapp 10 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Klapp Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Ryan Klapp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ryan Klapp'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Klapp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Klapp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Klapp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Klapp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Eint. Trier U19

1 Ocak 2012 yılında RFCU Luxem. U19

1 Temmuz 2012 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2013 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2019 yılında F91 Dudelange

13 Ocak 2021 yılında Pr. Niederkorn

Ryan Klapp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Klapp şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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