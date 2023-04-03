Ryan Luka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Luka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Luka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Luka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Luka 30 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Luka Cordeiro de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Luka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Luka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Ryan Luka'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Luka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Luka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Luka şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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