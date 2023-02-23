Ryan Mahuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Mahuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Mahuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Mahuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Mahuta 7 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Finlandiya,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Mahuta Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X-One Agency yapmaktadır. Ryan Mahuta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Mahuta'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Mahuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Mahuta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Mahuta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Mahuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Inter U19

1 Ocak 2021 yılında FC Inter

20 Ocak 2023 yılında FC Haka

Ryan Mahuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Mahuta şuan FC Haka takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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