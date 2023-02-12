Ryan Mcgowan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Mcgowan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Mcgowan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Mcgowan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Mcgowan 15 Ağu 1989 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Avustralya,İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ryan James McGowan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Mcgowan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMFootball Sport Management yapmaktadır. Ryan Mcgowan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Mcgowan'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Mcgowan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rmcgowan89

Ryan Mcgowan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Mcgowan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Mcgowan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Mcgowan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında SASI

1 Temmuz 2006 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2008 yılında Heart of Midl.

1 Ekim 2009 yılında Ayr United

1 Mayıs 2010 yılında Heart of Midl.

1 Şubat 2011 yılında Partick Thistle

1 Mart 2011 yılında Heart of Midl.

18 Ocak 2013 yılında SD Luneng

23 Ocak 2015 yılında Dundee United

19 Şubat 2016 yılında HN Jianye

23 Şubat 2017 yılında GZ H. Zhicheng

21 Ağu 2017 yılında Sharjah FC

26 Ocak 2018 yılında Bradford

31 Ocak 2019 yılında Dundee FC

19 Mayıs 2019 yılında Bradford

2 Temmuz 2019 yılında Sydney FC

5 Temmuz 2021 yılında Kuwait SC

22 Temmuz 2022 yılında St. Johnstone

Ryan Mcgowan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Mcgowan şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Ryan Mcgowan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 3 numaralı formasıyla 15 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

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