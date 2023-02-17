Ryan Merlen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Merlen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Merlen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Merlen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Merlen 11 Mayıs 2002 tarihinde Lens şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Merlen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sébastien Cagnet yapmaktadır. Ryan Merlen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Merlen'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Merlen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Merlen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ryan Merlen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Merlen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RC Lens B

20 Temmuz 2022 yılında RFC Lüttich

Ryan Merlen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Merlen şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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