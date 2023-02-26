Ryan Moon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Moon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Moon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Moon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Moon 15 Eylül 1996 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Moon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ryan Moon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Moon'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ryan Moon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ryan13moon

Ryan Moon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Moon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Moon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Moon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Maritzburg Utd.

27 Temmuz 2016 yılında Kaizer Chiefs

16 Ağustos 2019 yılında Stellenbosch FC

30 Mart 2021 yılında Varbergs BoIS

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Golden Arrows

Ryan Moon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Moon şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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