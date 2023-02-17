Ryan Nolan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Nolan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Nolan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Nolan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Nolan 17 Şubat 1999 tarihinde Limerick şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Patrick Nolan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Nolan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports&Life yapmaktadır. Ryan Nolan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Nolan'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Nolan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Nolan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Nolan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Nolan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2015 yılında Inter U17

1 Temmuz 2016 yılında Inter U19

29 Ağu 2019 yılında Arezzo

31 Ocak 2020 yılında Giana Erminio

1 Temmuz 2020 yılında Arezzo

6 Ekim 2020 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2022 yılında Northampton

9 Mart 2022 yılında Kidderminster

9 Nisan 2022 yılında Northampton

28 Temmuz 2022 yılında Raith Rovers

Ryan Nolan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Nolan şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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