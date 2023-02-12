Ryan One kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan One Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan One adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan One Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan One 26 Haziran 2006 tarihinde Coatbridge şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan One Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Ryan One, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan One'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan One Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan One isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan One Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan One futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Hamilton Acad.

Ryan One Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan One şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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