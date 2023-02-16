Ryan Porteous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Porteous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Porteous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Porteous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Porteous 25 Mart 1999 tarihinde Dalkeith şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Porteous Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 77 Sports Management yapmaktadır. Ryan Porteous, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Watford FC futbol takımında oynamaktadır. Watford FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Porteous'nin Watford FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ryan Porteous Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/porteous44/

Ryan Porteous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Porteous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ryan Porteous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Porteous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hibernian FC U20

11 Temmuz 2016 yılında Edinburgh City

7 Mayıs 2017 yılında Hibernian FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Hibernian FC

27 Ocak 2023 yılında Watford

Ryan Porteous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Porteous şuan Watford FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Ryan Porteous Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İskoçya takımında 23 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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