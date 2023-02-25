Ryan Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Scott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Scott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Scott 18 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Scott Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 7 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Ryan Scott'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Scott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Scott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Scott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Scott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Kasım 2019 yılında Western United

Ryan Scott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Scott şuan Western United FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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