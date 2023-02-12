Ryan Strain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Strain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Strain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Strain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Strain 2 Nisan 1997 tarihinde Coventry şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Strain Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ryan Strain, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Strain'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Strain Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Strain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Strain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Strain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Aralık 2017 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2022 yılında St. Mirren

Ryan Strain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Strain şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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